Армения станет полноправным членом МУС

Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении инстанции.

"Армения станет 124-м государством-участником и 19-й страной из восточноевропейской группы", - отметили в суде.

Кроме того, в МУС информировали, что армянская сторона передала документы, подтверждающие, что "Армения задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года".

Ранее МИД РФ обвинил Армению в политизации вопроса о присоедении к МУС.

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