Визовые центры России во Франции прекратят работу с 24 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Париже, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Информируем, что с 24 ноября 2023 г. российские визовые центры в г. Париже, г. Марселе, г. Ницце и г. Страсбурге прекращают свою работу", - сказано в сообщении.

В дипмиссии рекомендовали оформлять визы, обращаясь в консульский отдел посольства РФ, Генеральное консульство РФ в Страсбурге, Генеральное консульство РФ в Марселе и в Канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Уточняется, что прием посетителей на оформление виз в посольстве РФ осуществляется строго по записи через систему электронной очереди на сайте дипмиссии.

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