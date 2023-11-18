ЕЦБ не планирует сбавлять обороты

Представитель Европейского центрального банка Роберт Хольцманн сказал в пятницу, что банку следует сохранять готовность к повышению процентных ставок в случае необходимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, он также отметил, что не ожидает перехода ЕЦБ к понижению ставок во 2-м квартале следующего года.

"Мы пытаемся просигнализировать (рынкам): пожалуйста, не думайте, что это конец пути (повышения ставок)", - сказал Хольцманн на брифинге для СМИ.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он понижения процентных ставок во 2-м квартале следующего года, Хольцманн сказал: "Это было бы немного преждевременно".

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