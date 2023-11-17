Политический кризис в Испании

Группа отставных испанских военных подготовила манифест, в котором призывает армию сместить с должности премьер-министра королевства Педро Санчеса, ранее принесшего присягу в качестве главы правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, документ был опубликован на сайте Ассоциации испанских военных.

Согласно документу, Вооруженные силы Испании должны защищать "конституционный порядок", который, по версии авторов манифеста, "находится в серьезной опасности из-за отсутствия независимости судебной власти". "Эта группа бывших военнослужащих, сегодня вышедших в отставку, <...> просит тех, кто несет ответственность за защиту конституционного порядка, об отстранении председателя правительства и созыве всеобщих выборов", - говорится в манифесте.

16 ноября Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил кандидатуру 51-летнего лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса на пост премьер-министра. Этот пост он впервые занял в 2018 году.

Глава ИСРП смог занять должность благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов. Эта инициатива вызвала острую критику со стороны правых политических сил, а также спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране.

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