В Израиле могут вернуть смертную казнь для террористов. С инициативой о повторном выдвижении соответствующего законопроекта в кнессет (парламент Израиля) выступила правящая коалиция, передает Ynet News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автором законопроекта называют министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, известного своими ультраправыми взглядами.

По данным израильского издания, в неделю 20-26 ноября закон планируют выдвинуть на рассмотрение в первом чтении, а затем в правящей коалиции намерены добиваться его принятия во втором и третьем чтении.

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