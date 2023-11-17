«Золотые визы» возвращаются в Венгрию

Спустя шесть лет после закрытия программы Венгрия возобновляет выдачу так называемых "золотых виз" для инвесторов в недвижимость.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Bloomberg, новая редакция законопроекта направлена на ограничение иммиграции, передает Day.Az.

Минимальная сумма инвестиции, необходимой для получения такой визы, составит теперь 250 тыс. евро. В 2017 году страна закрыла аналогичную программу на фоне всплеска миграции из Китая и России. Тогда вид на жительство предоставляли покупателям государственных облигаций на сумму 200 тыс. евро.

"Программа гостя-инвестора" позволяет тем, кто инвестирует не менее 250 тыс. евро в местные фонды недвижимости или 500 тыс. евро в венгерскую недвижимость, право подать заявление на получение 10-летнего возобновляемого вида на жительство в Венгрии", - говорится в материале.

Практика выдачи "золотых виз" вызывает споры в разных странах Европы, особенно усилившиеся в последние годы. Так, Португалия закрыла ее из-за спекуляций недвижимостью, в Греции подняли стоимость необходимых для получения визы инвестиций вдвое. Условия выдачи ВНЖ ужесточили и в Турции.