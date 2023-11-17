ВОЗ заявила, что не будет участвовать в создании "зоны безопасности" в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет участвовать в создании "зоны безопасности" в секторе Газа без широкого согласия на этот счет и наличия условий в сфере безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на неофициальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

"ВОЗ не будет участвовать в создании какой-либо так называемой зоны безопасности в секторе Газа без широкого согласия, а также до тех пор, пока не появятся фундаментальные условия для обеспечения безопасности и удовлетворения других существенных потребностей, а также пока не будет создан механизм надзора за ее реализацией", - сказал Гебрейесус.

Он раскритиковал предложение о создании "зоны безопасности" в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, подчеркнув, что "это верный путь к катастрофе". "Попытка разместить так много людей на столь маленькой территории и с такой слабой инфраструктурой значительно увеличит риски для здоровья людей", - подчеркнул гендиректор.

Гуманитарные подразделения системы ООН, входящие в Межучрежденческий постоянный комитет, объявили 16 ноября, что не будут участвовать в реализации каких-либо инициатив по созданию "зоны безопасности" в секторе Газа. Об этом они сообщили в распространенном в Женеве совместном заявлении, которое подписали заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, эксперты и руководители некоторых структур всемирной организации, таких как ВОЗ, Детский фонд и Управление верховного комиссара по делам беженцев.

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