Эрдоган назвал способ решить палестинский вопрос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение палестинского вопроса является неизбежным и назвал единственный способ это сделать, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военное противостояние между Израилем и Палестиной подтвердило неизбежность урегулирования палестинского конфликта на основе принципа существования двух государств в границах 1967 года", - отметил турецкий лидер, подразумевая признание суверенитета обеих стран, при котором Восточный Иерусалим должен являться столицей Палестины.

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