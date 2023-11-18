https://news.day.az/world/1615269.html Турция сыграла значимую роль в поставке украинского зерна на мировые рынки - Шольц
Турция сыграла значимую роль в поставке украинского зерна на мировые рынки - Шольц
Турция сыграла активную и значимую роль в обеспечении поставок украинского зерна на мировые рынки.
Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az.
Шольц выразил признательность Эрдогану за его личный вклад в реализацию Черноморской зерновой инициативы, отметив, что Турция выполнила важную посредническую роль
В тоже время канцлер Германии выразил сожаление по поводу выхода России из "зерновой сделки".
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