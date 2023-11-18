https://news.day.az/world/1615271.html В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет
В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет
В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет, сообщили в минобороны Узбекистана, передает Day.Az.
Согласно информации, вертолет Ми-8 Вооруженных сил Узбекистана потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета.
Сообщается, что в результате крушение погиб экипаж вертолета.
В настоящее время специальная комиссия занимается расследованием причин происшествия.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре