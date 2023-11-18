В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет

В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет, сообщили в минобороны Узбекистана, передает Day.Az.

Согласно информации, вертолет Ми-8 Вооруженных сил Узбекистана потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета.

Сообщается, что в результате крушение погиб экипаж вертолета.

В настоящее время специальная комиссия занимается расследованием причин происшествия.

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