Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в правоохранительных органах.

"По словам собеседника, предварительно, у банка на Пресненском Валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей (5,73 млн манатов), открыли стрельбу, после чего похитили деньги", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что грабителей ищут.

Позднее в пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. Как уточнили в ведомстве, сегодня около 19:30 на улице Пресненский Вал неизвестные, угрожая пистолетом двум мужчинам, несколько раз выстрелили в их сторону. Затем они "открыто похитили сумку" и скрылись на автомобиле Mercedes.

По предварительной информации, пострадал один человек. Сотрудники полиции устанавливают личности преступников.

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