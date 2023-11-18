Песков о том, поедет ли Пашинян в Россию

Пока неизвестно, приедет ли премьер-министр Армении Пашинян в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ в Петербурге", - отметил он.

По его словам, все приглашены.

Он добавил, что телефонный разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется.

Отметим, что ранее Пашинян заявил не примет участие в заседании ОДКБ в Минске, которое состоится 23 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!