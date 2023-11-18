https://news.day.az/world/1615273.html Песков о том, поедет ли Пашинян в Россию
Песков о том, поедет ли Пашинян в Россию
Пока неизвестно, приедет ли премьер-министр Армении Пашинян в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ в Петербурге", - отметил он.
По его словам, все приглашены.
Он добавил, что телефонный разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется.
Отметим, что ранее Пашинян заявил не примет участие в заседании ОДКБ в Минске, которое состоится 23 ноября.
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