Россия отменила запрет на экспорт бензина

Правительство России приняло решение с 17 ноября снять временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэнерго РФ.

Решение об отмене запрета экспорта бензина было принято после насыщения внутреннего рынка топливом и создания профицита предложения. Запасы бензина на текущий момент составляют около 2 млн тонн, а цены в опте существенно снизились с уровня сентября, отметили в министерстве.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн", - добавили в Минэнерго.

Снятие запрета касается всех видов бензина, следует из опубликованного в пятницу постановления правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным 15 ноября. Постановлением бензины товарные (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 4110 - 2710 12 590 0) исключены из-под действия запрета.

Снятие запрета также позволит российским НПЗ обеспечить высокий объем производства топлива. Минэнерго при этом не исключило возврата запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости.

"Зимний период традиционно характеризуется пониженным спросом на автомобильный бензин и завершением цикла ремонтов на НПЗ. В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина, а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке, принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина", - объяснили в Минэнерго.

"Министерство при этом продолжит мониторинг производственных и ценовых показателей с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости", - добавили в Минэнерго.

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