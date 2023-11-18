США объявили проиранскую милицию в Ираке и ее лидера террористами

"Государственный департамент США объявил действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами.

Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое решение последовало за участившимися обстрелами американских войск и баз в Сирии и Ираке. США возлагают ответственность за атаки в регионе на союзников Ирана.

"Госдепартамент сегодня объявляет "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее генерального секретаря Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи специально признанными глобальными террористами", - заявил Блинкен.

По его словам, деятельность данной группировки представляет угрозу для жизней военнослужащих США в Ираке и Сирии, а также их союзников по коалиции против "Исламского государства".

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