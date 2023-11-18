Израиль согласился пропустить топливо в Газу

Израильские власти дали согласие на ограниченную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить там распространение эпидемий. Такое объяснение дал глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера в предрассветные часы военный кабинет решил удовлетворить особый запрос США о предоставлении двух цистерн в день для очистных сооружений в секторе Газа, которым грозит разрушение из-за отсутствия электричества и отсутствия возможности эксплуатировать системы канализации и водоснабжения, находящиеся в ведении БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС)", - заявил Ханегби, чьи высказывания распространила правительственная пресс-служба.

"Решение было принято потому, что мы хотим предотвратить распространение эпидемий. Нам сейчас не нужны эпидемии, которые нанесут вред тамошним мирным жителям, а также нашим бойцам. Если начнутся эпидемии, боевые действия прекратятся", - отметил глава СНБ Израиля.

По его словам, Израиль не сможет "продолжать борьбу в условиях гуманитарного кризиса и протестов во всем мире". "Поскольку мы обязаны продолжать борьбу, мы обратились к представителям силовых ведомств, которые были на заседании кабинета, с вопросом о том, вредит ли это решение оперативным целям, помогает ли оно ХАМАС, вредит ли оно достижению военных целей", - уточнил он.

Ханегби добавил, что однозначный ответ представителей как Армии обороны Израиля, так и Службы общей безопасности "заключался в том, что американский запрос может быть удовлетворен". "И именно такое решение было принято", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!