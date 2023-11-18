Армия обороны Израиля перехватила ливанскую ракету

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты, запущенной с территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила ракету класса "земля - воздух"", - указывается в публикации.

Как отметили в пресс-службе, ракета была выпущена со стороны Ливана в направлении израильского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В сообщении уточняется, что сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие ранее в северной части Израиля, включились из-за запущенных ракет-перехватчиков и потому не идентифицировали ракету.

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