«Хезболла» сбила израильский беспилотник ракетой «земля-воздух»

Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что сбило в ночь на 18 ноября израильский беспилотный летательный аппарат Hermes ракетой класса "земля-воздух". Об этом сообщается в Telegram-канале движения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты, запущенной с территории Ливана.

В "Хезболла" заявили, что сбили многоцелевой беспилотник Hermes 450 ракетой класса "земля-воздух", выпущенной членами организации ночью в субботу.

"Хезболла" - военизированная ливанская шиитская (шиизм - ветвь в Исламе - прим. ред.) организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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