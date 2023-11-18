Правительство Израиля обсудит разрешение поставок топлива в сектор Газа

Правительство Израиля в субботу обсудит принятое кабинетом военного управления решение разрешить ежедневный въезд бензовозов в сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили израильские СМИ.

Министр иностранных дел страны Эли Коэн заявил, что, по его мнению, решение о снятии топливной блокады, принятое поздно вечером в четверг, должно быть поддержано кабмином в полном составе.

"Лично я по идеологическим соображениям против ввоза топлива", - сказал Коэн, признав при этом, что "согласно международному праву, мы должны разрешить ввоз воды, топлива и продовольствия".

Он пояснил, что на фоне споров по этому вопросу премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил собрать кабинет министров.

"На мой взгляд, это решение должно быть принято расширенным кабинетом безопасности (...). Я хочу сначала выслушать всех сотрудников службы безопасности и их рекомендации, а затем принять решение", - заявил министр.

Ранее мы писали о том, что в Газу за сутки въехали десятки грузовиков с гумпомощью.

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