Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле "50 на 50".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Ynet, Израиль отвергает сделку с палестинским радикальным движением, предусматривающую освобождение 50 израильских пленников из сектора Газа, потребовав, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми.

Представители Израиля также добавили, что страна была бы готова рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.