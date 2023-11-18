Си Цзиньпин выступил против политизации экономических вопросов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о своем несогласии с политизацией экономических и торговых вопросов. Он выступал в пятницу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны защищать свободные и открытые инвестиции и торговлю, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок, - приводит его слова агентство Xinhua. - Необходимо противостоять политизации торгово-экономических вопросов, превращению их в оружие и смешиванию их с вопросами безопасности".

Китайский лидер призвал членов АТЭС следить за тенденциями научно-технического прогресса, более активно продвигать обмены и сотрудничество в областях науки и технологий, а также работать вместе для создания открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной научной среды.

Си Цзиньпин указал на необходимость сохранять приверженность зеленому, устойчивому и инклюзивному развитию.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско. В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.