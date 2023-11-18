https://news.day.az/world/1615336.html ХАМАС подготовилось к длительной обороне
ХАМАС подготовилось к длительной обороне
Представитель бригад "Аль-Кассам", являющихся военным крылом палестинского движения ХАМАС, Абу Убейда рассказал о подготовке бойцов к длительной и гибкой обороне. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале движения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы подготовились к длительной, непрерывной и гибкой обороне на всех направлениях", - заявил Убейда.
Кроме того, по его словам, потери израильской армии в секторе Газа продолжают расти.
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