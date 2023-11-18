ХАМАС подготовилось к длительной обороне

Представитель бригад "Аль-Кассам", являющихся военным крылом палестинского движения ХАМАС, Абу Убейда рассказал о подготовке бойцов к длительной и гибкой обороне. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале движения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы подготовились к длительной, непрерывной и гибкой обороне на всех направлениях", - заявил Убейда.

Кроме того, по его словам, потери израильской армии в секторе Газа продолжают расти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!