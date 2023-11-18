В США предупредили, что у Пентагона кончаются деньги для Украины

У Пентагона заканчиваются деньги не только для вооружения Украины, но и на восполнение собственных запасов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство отметило, что у военного ведомства есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине. При этом фонд, который нужен для восполнения своих запасов, сократится до $1,1 млрд. Это означает, что средства Пентагона стремительно сокращаются, сделали выводы обозреватели.

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