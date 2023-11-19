Летающие пауки размером с ладонь захватили восток США

Азиатские летающие пауки размером с ладонь распространяются по востоку США. Они уже захватили несколько штатов, а в октябре их впервые заметили в Алабаме, пишет сайт Al.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пауки Джоро (Trichonephila clavata), распространенные в Японии, Корее и Китае, попали в США около десяти лет назад. Сначала они заселили штат Джорджия, потом появились в Теннесси, Южной и Северной Каролинах, Мэриленде.

Самки джоро вырастают до 15-20 сантиметров в длину. Несмотря на огромные размеры, эти пауки могут передвигаться по воздуху на паутине, подхваченной ветром. За один перелет они преодолевают до нескольких километров.

Джоро пожирают любых насекомых, попадающих в паутину, вытесняя другие виды пауков, которые прежде обитали в захватываемых регионах. При этом они склонны избегать людей и не способны прокусить кожу человека.

Энтомолог Дэвид Койл рассказал AL.com, что нашел Джоро даже на собственном участке.

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