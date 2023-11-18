https://news.day.az/world/1615356.html Мирзоян собрался в Бахрейн
Мирзоян собрался в Бахрейн
Глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян 18 ноября отбудет с двухдневным рабочим визитом в Бахрейн.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в соцсети Х.
"В ходе визита министр Мирзоян проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами", - написала она.
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