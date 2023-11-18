Воздушная тревога на севере Израиля

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, вновь прозвучали в северных районах Израиля у границы с Ливаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в населенном пункте Штула (расположен в районе границы с Ливаном) и в северной части Израиля", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!