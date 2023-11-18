https://news.day.az/world/1615366.html Воздушная тревога на севере Израиля
Воздушная тревога на севере Израиля
Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, вновь прозвучали в северных районах Израиля у границы с Ливаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали в населенном пункте Штула (расположен в районе границы с Ливаном) и в северной части Израиля", - говорится в сообщении.
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