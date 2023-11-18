Суд признал Трампа причастным к штурму Капитолия

Суд штата Колорадо признал, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, который произошел в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Associated Press (AP).

При этом судья отклонила попытку не допустить Трампа к участию в президентских выборах 2024 года. Как уточняется, суд признал, что политик "участвовал в восстании" и отвергнул аргументы его адвокатов о поддержке экс-президентом свободы слова. Согласно судебному решению, причастность Трампа к "мятежу" не помешает ему принять участие в выборах главы государства.

Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.

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