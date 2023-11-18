https://news.day.az/world/1615394.html Подсудимому не понравился приговор и он сбежал из здания суда - курьезный случай в Армении
Подсудимому не понравился приговор и он сбежал из здания суда - курьезный случай в Армении
В Армении 38-летний осужденный Г.С сбежал из суда, как только ему зачитали приговор.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Инцидент произошел вечером 17 ноября в административном суде Ачапняка. Мужчина находился под домашним арестом и был доставлен в суд для обсуждения вопроса о мере пресечения (домашний арест).
Мужчина, обвиняемый в мошенничестве и незаконном обороте оружия, сразу после оглашения решения бежал из здания суда. По данному факту ведется следствие.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре