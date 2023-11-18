Подсудимому не понравился приговор и он сбежал из здания суда

В Армении 38-летний осужденный Г.С сбежал из суда, как только ему зачитали приговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел вечером 17 ноября в административном суде Ачапняка. Мужчина находился под домашним арестом и был доставлен в суд для обсуждения вопроса о мере пресечения (домашний арест).

Мужчина, обвиняемый в мошенничестве и незаконном обороте оружия, сразу после оглашения решения бежал из здания суда. По данному факту ведется следствие.

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