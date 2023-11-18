Суд Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году

Суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, но при этом он не нарушил присягу, а значит, его кандидатура может быть допущена к предстоящим президентским выборам. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судья Сара Уоллес пришла к выводу, что экс-президент "спровоцировал восстание" 6 января 2021 года, и отвергла доводы адвокатов о том, что Трамп занимался "свободой слова". Несмотря на это, она не смогла дисквалифицировать кандидата в президенты и постановила, что Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов.

В свою очередь, представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг негативно отреагировал на решение суда и назвал его "еще одним гвоздем в гроб антиамериканских проблем с избирательными бюллетенями".

По данным агентства, до этого аналогичные решения приняли суды в нескольких других штатах - все они оставили Трампа в избирательных бюллетенях.