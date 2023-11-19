Жителей Турции попросили экономить воду

Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы попросил граждан страны экономить воду из-за засухи. Об этом чиновник заявил в интервью CNN Türk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы ожидаем, что наши граждане будут более внимательно и чувствительно относиться к воде. Если нет воды, то нет и жизни. Если мы думаем об этом как о временном отрезке, то мы ошибаемся. Это часть нашей жизни", - сказал он.

Прошедший август стал в Турции самым засушливым за 33 года, сообщили ранее в генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории страны вошла в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.

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