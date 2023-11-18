Индия призвала Глобальный Юг объединиться из-за войны в Израиле

Война Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке стала общим вызовом для так называемых государств Глобального Юга, считает премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Al Jazeera. По его словам, развивающиеся страны имеют схожие приоритеты и должны работать вместе перед лицом проблем, вызванных новым обострением палестино-израильского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Настало время, когда страны Глобального Юга должны объединиться ради общего блага <...> Индия осудила террористический акт в Израиле 7 октября. Мы также проявляли сдержанность. Мы уделяли особое внимание диалогу и дипломатии. Мы также решительно осуждаем атаки на мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС", - пояснил Моди.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию "Железные мечи" в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!