В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как друг Макрона Джордж Веа лишился поста президента Либерии. Напомним, президент Франции поздравил Веа с избранием президентом Либерии в 2017 году.

Day.Az представляет текст публикации:

Джордж Веа, легендарный футболист и большой друг Эмманюэля Макрона, не смог переизбраться на пост президента Либерии после проведения очередных выборов.

Веа по итогам голосования набрал на 28 тысяч голосов меньше своего оппонента Джозефа Бокаю. Веа выступил с заявлением, в котором признал поражение в выборах.

Показательно тут вот что: и в предыдущие годы, и в текущих выборах Веа всячески педалировал свои великолепные личные отношения с президентом Франции Макроном. Больше того, до каких-то пор это работало: африканский избиратель велся на это все.

Но вот в 2023 году фактор дружбы с Макроном - уже негативный элемент в имидже кандидата. Дружишь с Макроном? Не надейся на симпатии африканцев.

Париж потерпел очередное геополитическое поражение в Африке, которая стремительно уходит из-под французского влияния.

Пашиняну бы выводы делать - но куда там...

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