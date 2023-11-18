Армия Израиля расширяет военные действия в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении своей деятельности в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что израильские войска столкнулись "с большим числом террористов".

"Южное командование продолжает расширять свою оперативную деятельность в дополнительных кварталах в районе сектора Газа и провело оперативные действия в районах Зайтуна и Джабалии с целью атаки на террористов и нанесения ударов по инфраструктуре ХАМАС", - отмечается в сообщении.

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