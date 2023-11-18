https://news.day.az/world/1615479.html В Черном море подорвалось судно
В Черном море подорвалось судно
На мине в Черном море подорвался балкер Georgia S, который перевозил зерно под флагом Либерии из Одессы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Укррудпром" со ссылкой на источники.
"Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области Украины), когда получил повреждения в открытом море в четверг", - говорится в сообщении.
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