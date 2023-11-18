Обнародованы планы Израиля на север сектора Газа

В течение нескольких недель Израиль проведет операцию по зачистке на севере сектора Газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The New York Times.

"Коллеги из Израиля говорят им ожидать еще несколько недель операций по зачистке на севере, прежде чем Израиль подготовит отдельную инициативу на юге Газы и расширит наступление", - следует из сообщения.

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