Борьба с сепаратизмом в Испании

В Мадриде проходит массовый митинг против амнистии сторонников независимости Каталонии. Документ ранее подписал премьер Педро Санчес, передает Day.Az.

По словам организаторов, на площади Сибелес собралось около 1 млн человек, по оценкам властей - примерно 170 тыс.

"Санчес, в тюрьму!", "Педро Санчес - Иуда XXI века" - с такими плакатами митингующие выступают против политики премьера. Пока обходится без стычек с силовиками.