https://news.day.az/world/1615487.html Борьба с сепаратизмом в Испании - ВИДЕО
Борьба с сепаратизмом в Испании - ВИДЕО
В Мадриде проходит массовый митинг против амнистии сторонников независимости Каталонии. Документ ранее подписал премьер Педро Санчес, передает Day.Az.
По словам организаторов, на площади Сибелес собралось около 1 млн человек, по оценкам властей - примерно 170 тыс.
"Санчес, в тюрьму!", "Педро Санчес - Иуда XXI века" - с такими плакатами митингующие выступают против политики премьера. Пока обходится без стычек с силовиками.
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