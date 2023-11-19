Нетаньяху оценил ситуацию с заложниками в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей об освобождении заложников из сектора Газа нет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что распространяется "много неверных сообщений" о возможных сделках по освобождению некоторых или всех удерживаемых заложников. Он отметил, что "на данный момент сделки нет", и что, если таковая появится, израильская общественность будет проинформирована.