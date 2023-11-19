Израиль привлек миллиарды долларов для войны с ХАМАС

Израиль привлек $6 млрд для войны с ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на The Financial Times.

Отмечается, что процентные ставки по новым кредитам существенно выше, чем до начала войны - около 6%, что связывают с повышенным риском для инвесторов из-за военных действий. При этом облигации израильского госзайма были выпущены посредством так называемого частного размещения, а не публично, то есть предлагались к приобретению избранным кредиторам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!