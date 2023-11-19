https://news.day.az/world/1615500.html Байден назвал достойных руководить сектором Газа
Байден назвал достойных руководить сектором Газа
Управлять сектором Газа и Западным берегом Иордана в будущем должна обновленная Палестинская национальная администрация. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Кроме того, глава Белого дома считает, что не удастся достичь мира в Газе, пока существует ХАМАС.
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