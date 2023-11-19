Турция высказалась о возможном разрыве дипотношений с Израилем

Турция считает, что решения в вопросе разрыва дипломатических отношений с Израилем должны быть коллективными. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассматривали вопрос о разрыве отношений с Израилем, но мы считаем, что это должно быть коллективное решение, в том числе с участием других мусульманских стран", - отметил он.

"Мы не согласны с Вашингтоном в его абсолютной поддержке Израиля и его отказе от постоянного прекращения огня. Если будет и дальше поддержка Израиля со стороны США с продолжающимися убийствами и бомбардировками, то это создаст глобальный кризис", - подчеркнул министр.

"Мы отказываемся говорить о послевоенной ситуации в секторе Газа, пока не достигнут режим прекращения огня", - заявил Фидан. Он также назвал ХАМАС "освободительным движением, которое будет палестинской организацией наряду с другими, когда закончится оккупация".

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