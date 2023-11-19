Армия Израиля приступила к штурму городов на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Телеканал приводит данные, что подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге региона, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере.

Город Дженин, в котором находится крупный лагерь беженцев, ЦАХАЛ атакует с нескольких направлений, при этом, по сообщениям местных жителей, одной из главных целей является лагерь беженцев. Подразделения армии обороны Израиля атакуют город с применением тяжелой военной техники, а также бульдозеров, которые сносят "целые улицы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!