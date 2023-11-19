Стамбул готовится к приближению урагана

Ураганный ветер скоростью до 110 км/ч прогнозируется в воскресенье в Стамбуле. Об этом заявил губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль, передает Day.Az.

"Осадки в Стамбуле продолжатся в воскресенье. Ветер станет сильнее в северной и северо-западных частях города и местами может достигать силы урагана (90-110 км/ч)", - говорится в сообщении губернатора в соцсети X.

В свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу отметил, что власти города приняли необходимые меры на случай возникновения ЧП, вызванных непогодой.

По прогнозам синоптиков, холодный фронт, который пришел с Балкан, ожидается в Стамбуле до понедельника.

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