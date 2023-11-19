Орбана переизбрали лидером правящей партии в Венгрии
Премьер Венгрии Виктор Орбан останется на посту председателя правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" еще на два года. Такое решение принял 30-й съезд политсилы, состоявшийся в крупном выставочном комплексе Будапешта Hungexpo.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Nepszava, Орбан был переизбран лидером ФИДЕС единогласно и на безальтернативной основе.
В ходе голосования премьер получил 1190 голосов.
Орбан возглавлял "Фидес" с 1993 по 2000 год и непрерывно с 2003 года. В последний раз его переизбирали на съезде партии в ноябре 2021-го.
Кроме того, с 2010 года Орбан является неизменным премьер-министром Венгрии и за это время смог консолидировать власть вокруг себя и своей партии.
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