Орбана переизбрали лидером правящей партии в Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан останется на посту председателя правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" еще на два года. Такое решение принял 30-й съезд политсилы, состоявшийся в крупном выставочном комплексе Будапешта Hungexpo.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Nepszava, Орбан был переизбран лидером ФИДЕС единогласно и на безальтернативной основе.

В ходе голосования премьер получил 1190 голосов.

Орбан возглавлял "Фидес" с 1993 по 2000 год и непрерывно с 2003 года. В последний раз его переизбирали на съезде партии в ноябре 2021-го.

Кроме того, с 2010 года Орбан является неизменным премьер-министром Венгрии и за это время смог консолидировать власть вокруг себя и своей партии.

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