Число погибших военных ЦАХАЛ приблизилось к 400

Число погибших военнослужащих ЦАХАЛ с момента эскалации конфликта с ХАМАС выросло до 378. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным властей палестинского анклава, во время боевых действий в Газе погибли более 12 тысяч человек, в том числе более пяти тысяч детей.

8 ноября сообщалось о гибели 351 военного ЦАХАЛ.

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