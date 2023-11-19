https://news.day.az/world/1615514.html Число погибших военных ЦАХАЛ приблизилось к 400
Число погибших военных ЦАХАЛ приблизилось к 400
Число погибших военнослужащих ЦАХАЛ с момента эскалации конфликта с ХАМАС выросло до 378. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным властей палестинского анклава, во время боевых действий в Газе погибли более 12 тысяч человек, в том числе более пяти тысяч детей.
8 ноября сообщалось о гибели 351 военного ЦАХАЛ.
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