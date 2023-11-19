Финляндия закрыла пятый КПП на границе с Россией

Временно закрыли один из четырех оставшихся открытыми погранпунктов на границе Финляндии с Россией - "Вартиус". Об этом сообщает финское издание Itlalehti, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пункт "Вартиус" расположен по соседству с МАПП "Люття" в Карелии. По данным издания, причиной закрытия пункта стал перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день. В публикации отметили, что накануне через "Вартиус" прошли 18 просителей убежища.

По информации издания Yle, вечером 17 ноября на погранпереход "Ниирала" прибыло около 30 беженцев на велосипедах. Они попытались перебежать через границу бегом. Одному из беженцев пограничники распылили в лицо газовый баллончик.

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