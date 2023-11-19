https://news.day.az/world/1615517.html На границе Польши и Украины выстроилась очередь из фур - ВИДЕО
На границе Польши и Украины выстроилась очередь из фур - ВИДЕО
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Польшей застряли 2,8 тыс. фур. С таким заявлением он выступил в эфире национального телемарафона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Польские автоперевозчики заблокировали пропускные пункты на украино-польской границе, добиваясь от Евросоюза введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских водителей грузовиков, отмененные после начала спецоперации России в Украине. Сообщается, что через границу проезжают лишь несколько автомобилей в час.
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