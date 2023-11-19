В Берлине тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию

В Берлине прошла массовая акция в поддержку Палестины, сообщает издание Focus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В марше приняли участие порядка четырех тысяч человек, многие их них несли флаги Палестины. Демонстранты призывали к освобождению сектора Газа, но при этом не поддерживали атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль.

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