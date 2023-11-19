https://news.day.az/world/1615519.html В Берлине тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию
В Берлине тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию
В Берлине прошла массовая акция в поддержку Палестины, сообщает издание Focus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В марше приняли участие порядка четырех тысяч человек, многие их них несли флаги Палестины. Демонстранты призывали к освобождению сектора Газа, но при этом не поддерживали атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре