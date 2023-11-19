Израиль в течение нескольких недель проведет зачистки в секторе Газа

Израиль проинформировал американских чиновников, что в течение нескольких недель будет проводить операцию по зачистке на севере сектора Газа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, после этого Израиль подготовит отдельную инициативу по расширению наступления на юге палестинского анклава.

Как отмечают источники, спешное решение Израиля начать наземную операцию в Газе не оставило израильскому командованию времени для тщательного планирования с целью снижения рисков для мирных жителей и сделало неизбежным большое количество жертв.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!