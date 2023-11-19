Орбан предрек Евросоюзу распад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Евросоюзу (ЕС) распад из-за политики Брюсселя, сообщает RTL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я глубоко убежден, что мы должны сказать нет брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению", - высказался Орбан. По его мнению, политика Брюсселя "забивает гвозди в крышку гроба" ЕС. "Если так будет продолжаться, мы можем поставить крест на Евросоюзе", - добавил он.

Политик считает, что ЕС развалится, если Брюссель не изменит свою политику. "Мы должны предотвратить это. В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым", - отметил он. Орбан также выразил мнение, что ЕС "надо не покидать, а менять", что возможно только в случае решительных перемен в Брюсселе. "Без перемен придет конец, и он не будет театральным, в нем не будет ничего героического", - подчеркнул он.

Орбан обратил внимание, что Венгрия против "промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии, все больше проявляющей коммунистические и даже якобинские симптомы".

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