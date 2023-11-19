В Германии предложили сократить пособия украинским беженцам

Нежелающим работать украинским беженцам необходимо сокращать пособия, считает глава парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Александр Добриндт. С таким призывом он выступил в интервью изданию Tagesschau, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению политика, трудоустройство украинцев нужно сделать приоритетной задачей. Он заявил, что каждому взрослому беженцу должна быть предложена работа, а в случае отказа от нее следует уменьшить выплаты.

Добриндт отметил, что в настоящее время лишь 20 процентов проживающих в Германии украинских мигрантов работают. При этом, добавил он, в других европейских странах этот показатель намного выше.

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