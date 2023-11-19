Украине поставили условие для вступления в ЕС

Украина должна искоренить коррупцию для членства в Европейском союзе (ЕС), заявил профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари. В своей статье для издания Atlantico он призвал повременить с проведением переговоров по вопросу вступления страны в объединение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, не следует принимать поспешных решений. Профессор привел в качестве примера присоединение к ЕС Греции и Республики Кипр, отметив, что таким образом планировалось помочь им решить внутриполитические проблемы, однако из-за коррупции выделяемые средства не были потрачены на развитие экономики и повышение уровня жизни населения.

"Разве не было бы благоразумнее дождаться искоренения коррупции, прежде чем поддаваться сентиментализму и начинать переговоры? Два приведенных примера должны побудить европейских лидеров не ставить телегу впереди лошади", - пишет он.

Кроме того, продолжил Фурфари, Украина должна завершить конфликт для вступления в Евросоюз, но неизвестно, когда это произойдет. Он напомнил о словах главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, указавшего, что ситуация зашла в тупик.

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